В Минсельхозе ЛНР сообщили, что непогода не повлияла на сев озимых

Глава министерства республики Евгений Сорокин отметил, что 90% посевов в удовлетворительном состоянии

ЛУГАНСК, 17 декабря, /ТАСС/. Непогода в Луганской Народной Республике (ЛНР) не повлияла на сев озимых культур в регионе. Как сообщил ТАСС глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин, 90% посевов в "удовлетворительном состоянии".

"У нас в принципе гибели нет, на полях не наблюдается. 90% посевов у нас в удовлетворительном состоянии, 10% - слабого, то есть связано в первую очередь с поздними сроками сева. Нет ничего такого критического. <…> Поэтому здесь с учетом того, что погодные условия происходят, гибели не наблюдаем. <…> Где-то во второй половине февраля уже просто хозяйства выйдут на подкормки полей, культур и соответственно они [севы озимых] доберут силу", - сказал он.

Сорокин рассказал, что в 2023 году сев озимых под урожай 2024 года на 18% выше, чем в 2022 году. "Прошлый озимый сев под урожай текущего года, площадь была 208, 5 тыс. га, текущий озимый сев под урожай 2024 года почти 253 тыс. <…> Плюс у нас в этом году аграрии уже на 34% увеличили вал сбора по подсолнечнику", - отметил Сорокин.

По его словам, аграрии региона увеличили площади посевов благодаря государственным мерам поддержки: льготному кредитованию, выделенным субсидиям и технике, полученной в лизинг от компании "Росагролизинг".

Ледяные дожди и шквалистый ветер начались в ЛНР 9 декабря и стали причиной перебоев в подаче электричества, воды, газа, в работе мобильной связи. По данным властей ЛНР, продолжающаяся в регионе непогода повреждает в том числе уже восстановленные коммуникации.