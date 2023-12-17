В четырех регионах России без света остаются более 305 тыс. человек

Ухудшение погоды ранее привело к отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в четырех регионах РФ, пострадавших из-за непогоды, продолжаются. По состоянию на 14:00 мск без электроснабжения остаются более 305 тысяч человек, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 14:00 [мск], обесточенными остаются потребители [в] Ростовской области - 8,7 тыс. человек, ДНР - 156,3 тыс. человек, ЛНР - 137,7 тыс. человек, Псковской области - 2,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс.