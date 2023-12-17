Чернышенко заявил, что Минфин следит за финансовым состоянием "Роснано"

Вице-премьер РФ отметил, что для организации будет делаться все, что необходимо

МОСКВА, 18 декабря /ТАСС/. Минфин РФ наблюдает за финансовым состоянием "Роснано", власти примут меры для оздоровления компании, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах съезда "Единой России".

"Все директивы им даны. Министерство финансов следит за финансовым состоянием этой организации. Все, что необходимо, будет делаться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, принято ли решение о финансовом оздоровлении компании и получит ли "Роснано" ликвидность от государства для покрытия долгов.

В октябре вице-премьер говорил о том, что правительство РФ нацелено на завершение анализа всех венчурных инвестиционных проектов госкорпорации "Роснано" и проводит планомерную работу по ее оздоровлению. По его словам, целью является наиболее эффективно для российской экономики организовать работу с проектами компании, а также принять решения по стратегически значимым, ключевым ее активам.

Как отмечалось в отчете "Роснано", по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) корпорации.

Президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что в структуре нанотехнологий, которую Анатолий Чубайс "возглавлял долгие годы, большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры". В то же время глава государства отметил, что "там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования".

Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции 16 октября запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ее существования.