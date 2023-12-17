FT: ведущие производителя электромобилей КНР намерены построить заводы в Мексике

Причиной стало создание крупного автоцентра к югу от США, отметила газета

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Три ведущих китайских производителя электромобилей BYD, MG и Chery намерены построить заводы в Мексике с целью создания крупного автоцентра к югу от США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), по данным которой автопроизводители ведут переговоры с мексиканскими официальными лицами о выборе площадок под сооружение предприятий.

"Интерес китайских компаний к мексиканскому рынку вырос в геометрической прогрессии," - приводит издание слова Франсиско Баутисты из EY Latin America, которая работает с китайскими компаниями, стремящимися разместить производство в Мексике. MG, принадлежащая автомобильному гиганту SAIC, планирует построить завод стоимостью $1,5-2 млрд, а BYD намеревается вложить в проект на первом этапе сотни млн долларов, сообщил газете эксперт, осведомленный о ходе переговоров.

США соперничают с Китаем за превосходство в производстве электромобилей и ввели строгие ограничения, чтобы исключить электрокары, аккумуляторы, другие компоненты и ресурсы, производимые китайскими компаниями, из своей цепочки поставок посредством принятия закона о снижении инфляции. Американская администрация обеспокоена тем, что китайские автопроизводители смогут обойти эти меры, производя в Мексике технологически продвинутые модели, реализуя их по более конкурентоспособным ценам, говорится в статье.

Закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в США.

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун заявил в начале декабря, что власти КНР считают дискриминирующей политику США в отношении китайских поставщиков комплектующих к аккумуляторам для электромобилей и примут ответные меры. Как уточнил Хэ Ядун, политика Вашингтона в отношении правил субсидирования "нарушает основополагающие принципы Всемирной торговой организации", подрывает стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек и создает препятствия для международных торгово-инвестиционных отношений.

Как сообщалось ранее, реализация программ властей КНР по стимулированию выпуска электромобилей вывела страну в мировые лидеры по производству и продажам электрических транспортных средств. По данным агентства Bloomberg, в 2022 году продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн таких автомашин - более половины от общемирового количества. Согласно прогнозам исследовательской организации BloombergNEF, этот показатель может достичь около 60% из 14,1 млн электромобилей, которые, как ожидается, будут выпущены в нынешнем году.