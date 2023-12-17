В регионах России число отключенных от электроснабжения потребителей снизилось до 259 тыс.

Работы по восстановлению продолжаются

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество потребителей, которые остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды, снизилось до 259,2 тыс. человек по данным на 22:00 мск. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 22:00 [мск] обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 3,2 тыс. человек, ДНР - 139 тыс. человек, ЛНР - 117 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - следует из сообщения.

Ранее энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям в Псковской области.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.