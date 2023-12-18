Хабаровский край увеличил экспорт морепродуктов в Китай на 6,1%

С начала 2023 года предприятия поставили в КНДР почти 3,7 тыс. тонн продукции

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Предприятия Хабаровского края с начала года поставили в Китай почти 3 700 тонн морепродуктов, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"С начала года из Хабаровского края на экспорт в Китайскую Народную Республику оформлено 3 660 тонн рыбы и морепродуктов", - говорится в сообщении. По сравнению с 2022 годом экспорт продукции водных биологических ресурсов увеличился на 6,1%.

В декабре была проконтролирована отправка в Китай партии рыбной продукции общим весом более 1,96 тонны. Рыбу добыли в августе-сентябре 2023 года в Охотском районе Хабаровского края в Северо-Охотоморской подзоне. Мороженая глазированная кета прошла все процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности. Лабораторные исследования провели в аккредитованной лаборатории. Управлением Россельхознадзора на партии оформлены и выданы ветеринарные сертификаты.

Как уточняется, всего с начала 2023 года с территории Хабаровского края на экспорт в разные страны было отправлено 6 790 тонн рыбной продукции. В прошлом году за тот же период за границу ушло 6 456 тонн рыбопродукции.

Помимо Китая, основными потребителями продукции водных биологических ресурсов Хабаровского края являются Республика Корея и Япония. Наиболее востребованы у импортеров кета, корюшка, лососевая икра и мясо краба.