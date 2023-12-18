РБК: правительство одобрило порог в 100 тыс. рублей на перевод денег без открытия счета

Установление такого лимита будет способствовать снижению оттока капитала из страны, уточнили изданию в Минфине

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки в закон, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета лимитом в 100 тыс. рублей. Об этом сообщают РБК со ссылкой на законопроект.

"Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП [электронное средство платежа] станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей", - пояснили изданию в Росфинмониторинге.

Как сообщил РБК партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, вводимые изменения в первую очередь коснутся тех, кто пользуется системами трансграничных переводов денег. Установление такого лимита будет способствовать снижению оттока капитала из страны, сказали РБК в Минфине. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.