Совет ЕЭК предоставил России возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Такое решение будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки куриных яиц по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана.