СМИ: Турция увеличит экспорт в РФ и Центральную Азию на фоне потерь на рынках Европы

Россия является одним из крупных направлений поставок, рассказали собеседники газеты Dünya

СТАМБУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Турецкие экспортеры разрабатывают план Б по поставкам своей продукции за рубеж в связи с потерями, которые они несут в Европе. Приоритет планируется отдать России, странам Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщает газета турецких деловых кругов Dünya.

Издание отмечает, что Европа по-прежнему остается основным рынком для Турции, на долю которого приходится порядка 45% ее экспорта, однако экономический спад на континенте, вызванный глобальными и региональными причинами, обернулись в последнее время для турецких производителей готовой одежды, швейной и текстильной отраслей убытками, превышающими 10%. Разрабатывая планы экспорта к 2028 году в страны Европы как основного для себя рынка товаров и услуг, Турция активизирует усилия на других направлениях, приводит газета мнение представителей деловых кругов страны.

"Европа сохранит стратегическое место в турецком экспорте и останется для нее основным рынком. В среднесрочной перспективе мы можем удвоить наш экспорт в США, который сейчас составляет $14 млрд в год. Страны Персидского залива также обладают большим потенциалом для нашего экспорта. Ирак, Россия и тюркские республики также выделяются в нашем экспорте как с позиций географической близости, так и имеющихся торговых связей. Ирак и Россия входят в десятку стран, в которые мы экспортируем больше всего товаров", - рассказал изданию глава Союза экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе.

"Экспорт в страны Евросоюза готовой одежды, который является для нас основным рынком, снизился с 70 до 59%. Мы сосредоточились на том, чтобы заполнить вакуум, вызванный отсутствием спроса на рынке ЕС, за счет поставок в Россию, на Ближний Восток, в страны Персидского залива. В частности, мы ожидаем рост экспорта в Россию в 2024 году", - отметил председатель совета правления Союза производителей готовой продукции Турции Рамазан Кая.

"Россия является для нас перспективным рынком экспорта обуви", - сообщил глава отраслевого союза Берке Ичтен. При этом он обратил внимание на рост поставок в соседний Ирак, который в текущем году вошел в пятерку стран, куда больше всего поставляется турецкая обувь. В целом он также считает основным для Турции, которая ежегодно производит свыше 550 млн пар обуви, рынок Европы, однако отмечает, что экономическая ситуация в странах ЕС вынуждает вносить коррективы в экспортные планы.

По итогам 2023 года Турция планирует поставить на экспорт продукции на $265, а к 2028 году довести его до $400 млрд. Традиционными статьями турецкого экспорта являются готовая одежда, текстиль, автомобили, металлы, машины и оборудование, пищевые продукты, химические изделия.