ЦБ РФ с 9 января увеличит лимит суммы по механизму поддержки кредитования МСП

Он вырастет до 320 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Общий лимит в рамках механизма поддержки кредитования представителей малого и среднего предпринимательства будет увеличен с 9 января 2024 года до 320 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Банк России увеличивает с 9 января 2024 года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как пояснили в регуляторе, увеличение лимита позволит банкам предоставить инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей в рамках комбинированной программы, совмещающей два вида поддержки - субсидирование по программе "1764", реализуемой Минэкономразвития России, и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.

Поддержка МСП

По данным Минэкономразвития, на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" за период с 2019 по 2023 год было потрачено почти 321 млрд рублей, из них 30% или 104 млрд рублей получили региональные институты развития. В совокупности действия всех программ удалось, в частности, досрочно достичь цели нацпроекта по увеличению числа занятых в сфере МСП: предпринимательский сектор по итогам 2023 года превысит 31 млн человек вместо целевых 25 млн человек к 2025 году.