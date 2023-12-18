ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке могут получить убытки из-за роста цен на уголь

По данным "Коммерсанта", объем выпадающих доходов по итогам 2023 года может составить около 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Электростанции "Русгидро" на Дальнем Востоке по итогам 2023 года не смогут покрыть затраты на покупку угля за счет тарифной выручки, сообщила газета "Коммерсант". "Русгидро" оценит сумму выпадающих доходов "по факту", их учтут в тарифах на 2025 год, сообщили ТАСС в компании.

По данным газеты, объем выпадающих доходов по итогам 2023 года может составить около 3,7 млрд рублей. В "Русгидро" ТАСС сообщили, что общий объем выпадающих доходов компании по состоянию на 2023 год - 21 млрд рублей, из которых 17,3 млрд - это выпадающие доходы за 2022 год, сформировавшиеся в основном из-за роста цен на уголь, и 3,7 млрд - это некомпенсированные выпадающие доходы прошлых периодов - 2011-2019 годов. "В соответствии с действующим законодательством указанные выпадающие доходы должны быть включены в тарифы на 2024 год. Выпадающие доходы за 2023 год будут определены по факту и учтены в тарифах на 2025 год", - пояснили в компании.

В "Русгидро" напомнили ТАСС, что размер тарифов определяет ФАС России в рамках прохождения тарифной кампании на 2024 год. Утверждение тарифов компания ожидает в конце декабря 2023 года. На сегодняшний день решений о компенсации выпадающих доходов из бюджета пока не принято.

Как сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе, предложения о размере выпадающих доходов по топливу за 2023 год и обосновывающие материалы в ФАС не поступали.

"Согласно действующему законодательству выпадающие доходы за 2023 год могут быть учтены при установлении тарифов на 2025 год. Приказ об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность для тепловых электростанций на оптовом рынке в неценовой зоне Дальнего Востока на 2024 год еще не принят", - сказали в ФАС России.

Совет Федерации предложил правительству рассмотреть вопрос о выделении источников компенсации за счет федерального бюджета "в целях сохранения тарифов на электроэнергию в пределах инфляции". Такая рекомендация содержится в постановлении Совфеда "Об актуальных вопросах развития ТЭК", подготовленном после выступления вице-премьера Александра Новака на правительственном часе, пишет газета. В Минэнерго заявили "Коммерсанту", что решение о компенсации за счет средств бюджета в настоящее время не принято. При этом запуск энергорынка на Дальнем Востоке, который запланирован на июль 2024 года, поделит риски между генерирующими компаниями и поставщиками топлива - так выпадающие доходы не будут образовываться, отметили в Минэнерго.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.