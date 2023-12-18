В Таджикистане заинтересованы в создании совместного инвестфонда с Россией

Председатель комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Сади Кодирзода отметил, что РФ является основным внешним торговым партнером страны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таджикистан для наращивания объемов сотрудничества с Россией заинтересован в создании совместного инвестиционного фонда. Об этом сообщил председатель комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Сади Кодирзода в ходе заседания по подведению итогов работы Российско-таджикского делового совета за 2023 год.

"Для наращивания сотрудничества в области совместного финансирования проектов мы заинтересованы проработать вопрос относительно учреждения Таджикско-российского инвестиционного фонда. Опыт по созданию фонда может послужить основой для дальнейшей реализации приоритетных проектов и содействовать финансированию проектов в различных секторах промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг", - сказал он в ходе выступления по видео-конференц-связи.

Кодирзода отметил, что Россия является основным внешним торговым партнером Таджикистана. "В Таджикистане на сегодняшний день успешно функционирует около 400 предприятий с российским капиталом. В целом российские инвестиции вливаются в области энергетики, промышленности, металлургии, строительства, транспорта, авиации, высоких технологий и коммуникаций, сельского хозяйства и другие перспективные направления. Но, тем не менее, между нашими странами существует огромный потенциал", - добавил глава комитета.

Он также подчеркнул, что в Таджикистане "готовы создать все условия для всесторонней поддержки инвестиционных инициатив российских компаний и бизнес-кругов".

Российско-таджикский деловой совет создан в 2022 году для содействия реализации инвестиционных проектов двух стран.