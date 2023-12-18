Почти 277 тыс. человек в России остаются без электроэнергии из-за непогоды

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, сообщили в Минэнерго

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в трех регионах России, по данным на 10:00 мск, составляет до 276,78 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 10:00 [мск] без электричества остаются потребители: Ростовской области - 780 чел., ДНР - 160 тыс. чел., ЛНР - 116 тыс. чел. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - следует из сообщения.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.