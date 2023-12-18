Силуанов: Россию и Китай беспокоят большие объемы долгов некоторых развитых стран

Министр финансов РФ отметил, что неконтролируемая инфляция "во многом экспортируется" в РФ и КНР

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Финансовые ведомства России и Китая обеспокоены большими объемами долгов и неконтролируемой инфляцией в некоторых развитых странах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Нас тоже беспокоят большие дефициты ряда стран с развитой экономикой, большие объемы долгов, неконтролируемая инфляция, которая во многом экспортируется в наши страны, - сказал Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Эту позицию мы с вами заявляем на международных площадках, вместе отстаиваем и обсуждаем".