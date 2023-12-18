Силуанов: РФ и Китай создали необходимую расчетную инфраструктуру для торговли

Глава Минфина назвал рост торговли, который происходит, "несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментацию мировой экономики", следствием устойчивости экономик двух стран

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай создали специальную расчетную инфраструктуру для взаимных торговых расчетов в национальных валютах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Для нас крайне важно, что в нашей торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах, в китайских юанях и российских рублях, - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Создана и необходима расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю".

Он добавил, что рост торговли, который происходит, "несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментацию мировой экономики", является следствием устойчивости экономик двух стран.