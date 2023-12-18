Россия и Китай подпишут документ для согласования законодательства в бухучете

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что это позволит облегчить работу для предпринимателей

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай в понедельник подпишут документ, согласующий законодательство двух стран в бухгалтерском учете. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Важно для предпринимателей и бизнеса в наших странах формировать единые стандарты работы бухучета и аудита. Сегодня мы подписываем действительно важный документ, который позволит синхронизировать законодательство в наших странах и облегчить работу для наших предпринимателей, - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Это приведет к росту наших экономик и увеличению занятости".