Парламент Болгарии проголосовал за отмену повышенных тарифов на транзит газа из РФ

В первом чтении также приняли закон о запрете заводу "Лукойла" перерабатывать российскую нефть с 1 марта 2024 года

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента приняли в первом чтении законопроект, отменяющий повышение тарифа за транзит российского газа через территорию страны. Трансляция велась на официальном сайте Народного собрания Болгарии.

В первом чтении также был принят закон о запрете нефтеперерабатывающему заводу компании "Лукойл" перерабатывать российскую нефть с 1 марта 2024 года, а с 1 января 2024 года продавать, доставлять, транспортировать или экспортировать в третьи страны определенные виды нефтепродуктов. Предстоит рассмотрение законопроектов во втором чтении, ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

В настоящее время заседание болгарского парламента продолжается, рассматриваются законы о бюджете. При рассмотрении законопроекта об отмене тарифов на транзит газа представители оппозиции блокировали парламентскую трибуну с желанием в очередной раз сорвать заседания парламента, а также пытались отключить микрофоны в знак протеста против разрушения памятника Советской армии. Произошло столкновение между депутатами партии "Возрождение" и Движения за права и свободы (ДПС), звучали словесные угрозы, охране парламента с трудом удалось не допустить драки. В настоящее время трибуна парламента остается блокированной, а депутаты для выступления используют переносные микрофоны.

Законы о газе и нефти

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Венгрия направила письмо в Еврокомиссию. Позже Северная Македония передала запрос по этому поводу в Международное энергетическое агентство. Однако согласие об отмене таксы было достигнуто после того, как Венгрия заявила о готовности наложить вето на вступление Болгарии в Шенген.

Вопрос о российской нефти был поставлен представителями коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, политического объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также ДПС. Ранее вопрос об исключениях для российской нефти рассмотрел Совет безопасности при правительстве Болгарии. 16 ноября он признал, что оптимальный срок отказа от российской нефти, чтобы не возникло рисков для работы завода, - октябрь 2024 года, но согласился на минимальный срок вступления отказа в силу - 1 марта 2024 года.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в страну морским путем, до конца 2024 года.