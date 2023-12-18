"Россети" направили 1 млрд рублей на обновление спецтехники в Западной Сибири

На эти деньги в несколько регионов поступят 185 единиц техники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В автопарк компании "Россети Тюмень" до конца 2023 года поступят 185 новых машин российского производства для обслуживания электросетевых объектов в Тюменской области, Югре и на Ямале, в том числе в труднодоступных районах. На обновление парка спецтехники в регионах Западной Сибири компания направила 1 млрд рублей, говорится в сообщении группы "Россети".

В распоряжение энергетиков уже передано 79 единиц техники, в том числе бригадные автомобили, автогидроподъемники и многофункциональные краны-манипуляторы, передвижные дизельные электростанции на шасси КАМАЗ, следует из сообщения.

Также парк спецтехники пополнит техника марок УАЗ, ГАЗ, "Витязь", ТРЭКОЛ, "Хищник" и других проверенных в арктическом климате производителей. Помимо этого, в распоряжение компании поступят новые колесные и гусеничные снегоболотоходы, которые значительно упростят доступ специалистов к подстанциям и линиям электропередачи, находящимся в заболоченной местности.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.