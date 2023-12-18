РЖД разместят по закрытой подписке акции на 45,5 млрд рублей

В настоящее время уставный капитал холдинга составляет более 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские железные дороги разместят дополнительные акции для финансирования инвестпрограммы, следует из сообщения холдинга на сервере раскрытия информации.

Предполагается, что холдинг разместит привилегированные акции на 21,2 млрд рублей и еще на 24,25 млрд рублей обыкновенные акции по закрытой подписке в пользу единственного акционера - правительства РФ.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что уставный капитал Российских железных дорог будет увеличен на 162 млрд рублей до конца 2023 года для "формирования дополнительных источников инвестиций". Еще 45,5 млрд рублей планируется привлечь в 2024 году. Сейчас уставный капитал РЖД составляет более 3,2 трлн рублей.

Сообщалось ранее, что инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит более 1 трлн 270 млрд рублей.