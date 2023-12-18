В ЕК заявили, что не знают о якобы проводящихся с Киевом консультациях по Raiffeisen Bank

Еврокомиссия также подтвердила информацию, что утверждение 12-го пакета санкций ожидается 18 декабря

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ничего не знает о проводящихся, по утверждению Киева, консультациях по Raiffeisen Bank International, связанных с утверждением 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан на брифинге в Брюсселе. В то же время Еврокомиссия подтвердила информацию источника ТАСС, что утверждение 12-го пакета санкций ожидается в понедельник.

Ранее Киев сообщил, что он не исключал по требованию Австрии Raiffeisen Bank International из своего списка "спонсоров войны" ради согласия Вены утвердить 12-й пакет санкций, а лишь приостановил решение о включении в список "до завершения консультацией с Еврокомиссией". "У меня нет никакой информации об этих консультациях, но мы находимся в контакте с партнерами и странами ЕС", - заявил Шэридан.

"Для нас важно относительно 12-го пакета санкций, что в Совете ЕС этот процесс продвинулся на шаг к утверждению, и, если это произойдет, сегодня позднее мы сообщим вам подробности", - заявил в свою очередь глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

Ранее агентство Reuters подтвердило, что Австрия сняла свое вето с 12-го пакета, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны", куда она была внесена за решение продолжить работу в России. Фактически Австрия повторила действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее добился от Киева исключения из списка "спонсоров войны" венгерского банка OTP, активно работающего с Россией.

Как ранее сообщала Еврокомиссия, 12-й пакет санкций должен будет включать запрет на импорт в ЕС российских ювелирных алмазов, а также ряд мер в рамках попыток заставить независимых операторов соблюдать неработающий потолок цен G7 на российскую нефть. Эти меры, в частности, включают обязательные уведомления Еврокомиссии о продаже России танкеров. Кроме того, в пакет войдут ограничения финансовых транзакций со стороны российских граждан, резидентов или компаний из стран ЕС в третьи страны, расширение списка товаров двойного назначения, которые запрещено поставлять и реэкспортировать в Россию, и новые дополнения в черный список юридических и физических лиц РФ. В настоящее время этот перечень включает свыше 1,8 тыс. позиций и является крупнейшим в истории Евросоюза.

По информации источников, Еврокомиссии пришлось смягчить предложенный изначально проект санкций под давлением стран ЕС. В частности, ЕК изначально намеревалась сделать механизм контроля за продажами России танкеров европейскими операторами не уведомительным, а разрешительным. В этом случае на практике он, вероятно, оказался бы запретительным. По информации газеты Politico, эту норму отклонили сразу несколько средиземноморских государств.