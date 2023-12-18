Японская Nippon Steel приобретет U. S. Steel за $14,1 млрд

Японская сторона оплатит долги американской компании в размере порядка $742 млн

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию из той же области U. S. Steel за $14,1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Nippon Steel.

Кроме того, японская сторона оплатит долги U. S. Steel в размере порядка $742 млн. В результате она станет дочерней компанией Nippon Steel.

По мнению газеты Nikkei, цель приобретения U. S. Steel заключается в создании структуры поставок ключевых товаров в Японию и США на фоне растущего спроса на высококачественную сталь, которая используется при производстве электромобилей, а также ради обеспечения экономической безопасности на рынках двух стран.

Согласно информации агентства Kyodo, Nippon Steel стремится к достижению ежегодных объемов производства стали в размере 100 млн тонн, в связи с чем ранее она поглотила ряд компаний из Индии и Таиланда. После приобретения U. S. Steel ожидаемые объемы выпуска соответствующей продукции могут составить 86 млн тонн.