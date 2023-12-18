Создание Центра производства и испытаний БПЛА в Томске потребует свыше 2 млрд рублей

Соглашение о создании центра подписано с АО "РТ-БАС"

ТОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Центр производства и испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создадут в начале 2024 года на территории Академгородка в Томске, ожидаемое финансирование составит свыше 2 млрд рублей, сообщил журналистам ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский по итогам подписания соглашения о создании центра с АО "РТ-БАС".

"Мы ожидаем финансирования более 2 млрд рублей. <...> Несколько стратегических групп должны появиться здесь, которые будут производить беспилотники, автопилоты, электронику для них. Мы отсмотрели помещение в Академгородке площадью 3,5 тыс. кв. м, которое планируется под этот центр", - сказал Галажинский.

В пресс-службе вуза сообщили, что соглашение о создании центра подписано с АО "РТ-БАС". "Наш партнер совместно с госкорпорацией "Ростех" планирует наладить производство, и мы договариваемся о возможности локализации этого производства здесь. Для университета это важный ресурс - совершенствование компетенций в области производства. Это касается новых материалов, математических моделей, программного обеспечения, связанного с автономным полетом, и подготовки кадров для этой отрасли", - привели в пресс-службе слова ректора.

По словам директора АО "РТ-Беспилотные авиационные системы" Дениса Молоткова, в Томской области есть необходимые условия для развития беспилотных авиационных систем, начиная от действующего в регионе экспериментального правового режима. "Поскольку я нахожусь в стенах своей alma mater, я понимаю на самом деле и потенциал университета, и возможности, которые даст нашей организации это сотрудничество. Я рад, что мы вместе с Томским государственным университетом и с Томской областью вместе идем к созданию производства целой серии беспилотных платформ", - привели в пресс-службе вуза слова Молоткова.

Во время образовательного интенсива "Архипелаг" в 2023 году сообщалось о планах создания восьми научно-производственных центров БПЛА в России в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024-2025 годов. Первый в России региональный НПЦ гражданских беспилотных авиационных систем создали в Самарской области.