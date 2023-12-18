МЭР призвало российский бизнес инвестировать в туризм Таджикистана

Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач отметил, что в этой стране есть "колоссальные возможности" для развития туризма

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Таджикистан имеет большие перспективы развития туристической сферы, и российские инвесторы могли бы внести серьезный вклад в укрепление этой отрасли. Такое мнение высказал на итоговом заседании Российско-таджикского делового совета (РТДС) замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

Он отметил, что деловое сотрудничество двух стран имеет перспективы не только в сфере производства, горнодобывающей промышленности, но и в туристической отрасли. "Если мы начнем активно пропагандировать возможности и преимущества, которые на сегодняшний день создает республика [Таджикистан] для приезжающих туристов с точки зрения, в первую очередь, активного туризма, культурологического туризма, <...> мы можем <...> в этом секторе найти много интересного и для российских инвесторов, и для коллег из Таджикистана", - сказал он.

По его словам, в Таджикистане есть "колоссальные возможности" для развития туризма. "Я бы хотел, чтобы российские инвесторы тоже вносили очень серьезный вклад в развитие этой отрасли республики", - подчеркнул он, предложив россиянам участвовать в создании новых маршрутов, мест размещения, разработке серьезных туристических бизнес-проектов в Таджикистане.

Вольвач отметил развитие сотрудничества бизнесменов двух стран. В частности, идет работа над несколькими совместными проектами в текстильной отрасли, ряд компаний РФ намерены стать резидентами свободных экономических зон в Таджикистане. По его словам, двум странам благодаря сотрудничеству на различных уровнях удается наполнять торговые и инвестиционные взаимоотношения "новым качеством, новым содержанием, в чем заинтересованы и Россия, и Таджикистан".

Российско-Таджикский деловой совет создан в 2022 году с целью объединения представителей деловых кругов и госструктур в поиске новых направлений экономического сотрудничества двух стран.