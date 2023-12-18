Глава НСПК покинет пост с 1 января

Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев с 1 января 2024 года покинет свой пост, сообщили ТАСС в компании.

"Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", - сообщили в НСПК.

В Банке России в свою очередь отметили, что Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. "Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей. Мы благодарны Владимиру Комлеву за его работу", - сообщили в ЦБ РФ.

В компании не уточнили, кто сменит Комлева на посту генерального директора.

О российской платежной системе

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт", перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".