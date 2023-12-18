МЭР предложило снять запрет на производство и переработку нефтехимии в ОЭЗ

Как отметили в Минэкономразвития, также это касается производства и переработки сахаросодержащих напитков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает снять запрет на производство и переработку продуктов нефтехимии и сахаросодержащих напитков на территории особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщил сегодня директор департамента регионального развития министерства Виталий Алтабаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

"Мы работаем над снятием запрета по производству подакцизных товаров в части нефтехимии и сахара. Планируем снять ограничения с нефтехимии и сахаросодержащих напитков, то есть газировки. Считаем это направление перспективным. И рынок показывает растущий дефицит и востребованность этой нормы", - сказал он.