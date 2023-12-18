В Киеве заявили, что украинцам надо в несколько раз снизить потребление

По словам министра финансов страны Сергея Марченко, если не перестать покупать "дорогие телефоны и автомобили, экономика сделает болезненные выводы очень быстро"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украина для перевода страны на военные рельсы должна серьезно ограничить общественное потребление. Такое мнение высказал министр финансов страны Сергей Марченко.

"Скажу как министр финансов, что военные рельсы - это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности <...>. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления", - цитирует его украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Марченко считает, что потребление необходимо "снизить в несколько раз". "Потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", - сказал министр. По его словам, если не перестать покупать "дорогие телефоны и автомобили, экономика сделает болезненные выводы очень быстро".

О том, что Украине предстоит возможное сокращение социальных расходов, на днях заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа информировала, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.

В принятом парламентом государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.