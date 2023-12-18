Турция и Венгрия намерены довести товарооборот до $6 млрд

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и венгерский премьер Виктор Орбан подписали 17 соглашений о двустороннем сотрудничестве, передает TRT Haber

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Турция и Венгрия намерены увеличить двусторонний товарооборот до $6 млрд. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"По итогам 11 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами приблизился к $4 млрд. Мы настроены решительно на доведение двустороннего товарооборота до $6 млрд", - сказал турецкий лидер.

После переговоров подписаны 17 соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных областях.

В рамках визита Эрдоган также встретился с президентом Венгрии Каталин Новак и принял участие в 6-м заседании двустороннего совета стратегического сотрудничества высокого уровня.