"Автоваз" и эфиопская компания договорились о производстве Lada в республике

Посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат ранее заявлял, что республика откроет на своей территории производство автомобилей Lada для африканского рынка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Экспортный партнер "Автоваза" - АО "Лада экспорт" и эфиопская компания Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке и производстве автомобилей Lada в Эфиопии, говорится в сообщении Роснедр по итогам рооссийско-эфиопского бизнес-форума и по итогам межправкомиссии.

"В присутствии руководителя Роснедр Евгения Петрова, АО "Лада экспорт" (официальный экспортный партнер АО "Автоваз") и Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке и производстве российских автомобилей в Эфиопии", - отмечается в сообщении.

На церемонии подписания соглашения присутствовали, в частности, представитель МИД Эфиопии, генеральный директор Ethio Engineering Group Сулейман Дедефо и директор по экспорту "Автоваза" Илья Савинов.

Ранее посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат заявлял, что Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей Lada для африканского рынка.

Российско-эфиопское сотрудничество

Как отметил руководитель Роснедр Евгений Петров, являющийся сопредседателем межправкомиссии, на российско-эфиопский бизнес-форум заявлено большое количество отечественных компаний, которые заинтересованы в реализации проектов на территории африканской страны. По его словам, "это не только малый бизнес, но и крупный, особенно в сфере недропользования".

"По результатам бизнес-форума мы сделаем официальное заявление, где отразим, какие компании в ходе нашего первого мероприятия нашли точки соприкосновения. Мы бы хотели двигаться небольшими шагами, шаг за шагом, тем самым показывая результат. Мы надеемся, что в рамках следующего бизнес-форума мы покажем реальные практические примеры, которые начали работать в Эфиопии", - отметил Петров, слова которого приводятся в сообщении.