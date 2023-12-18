ФАС заявила, что рост числа торговых сетей поспособствует сдерживанию цен в новых регионах

По словам главы службы Максима Шаскольского, ФАС внимательно следит за ситуацией с ценами на территории новых субъектов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Увеличение количества поставщиков и торговых сетей будет способствовать сдерживанию цен в новых российских регионах. Об этом заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Мы внимательно смотрим за ситуацией с ценами (на территории новых регионов России), там меры принимаются. Увеличение количества поставщиков, торговых сетей, будет способствовать сдерживанию цен", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил установить цены или предельный потолок цен на некоторые категории товаров, которые выберет правительство региона. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации главы.

Правительство региона определит категории товаров и рассчитает обоснование их стоимости. Минэкономразвития республики будет следить за соблюдением данного указа торговыми сетями. Также Пушилин рекомендовал Народному Совету региона ввести административную ответственность за нарушение установленных правительством требований к ценам на продовольственные и непродовольственные товары.

В начале 2024 года Пушилин сообщал, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. Летом он также отмечал излишне высокую стоимость ряда товаров - в частности, мяса, овощей и молочной продукции. Осенью цены на продукты, в том числе социально значимые, выросли вновь, в частности, из-за увеличения цен на топливо. Чтобы избежать спекуляций, в регионе возобновились рейды по торговым сетям.