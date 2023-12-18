ЕС продлил льготный период для импорта стальных полуфабрикатов до 2028 года

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз может продлить льготный период на ввоз отдельных видов стальных полуфабрикатов до октября 2028 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза продлили льготный период для возможного ввоза в ЕС отдельных видов стальных полуфабрикатов, следует из материалов Еврокомиссии.

В октябре 2022 года ЕС запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, но предоставил период отсрочки действия запрета для определенных видов слябов до 1 октября 2024 года. Согласно документам, этот период будет продлен еще на четыре года - до 1 октября 2028 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на материалы Еврокомиссии сообщило, что ЕС может продлить этот льготный период на ввоз отдельных видов стальных полуфабрикатов до октября 2028 года. Этот льготный период позволяет Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) отгружать слябы для последующей переработки в Европе.

ТАСС направил запрос в НЛМК.