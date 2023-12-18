ЕС исключил АЭС "Пакш-2" из списка рестрикций в рамках 12-го пакета санкций против РФ

Такой шаг стал еще одним ограничением санкций, которого добилась Венгрия в отношении проектов на своей территории

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз исключил строящуюся в Венгрии АЭС "Пакш-2" из-под действия запретов, которые предусматривает 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в опубликованном в "Официальном журнале ЕС" постановлении Совета Евросоюза.

"Ввиду важности проекта "Пакш-2" для интересов Венгрии с точки зрения стабильности энергоснабжения данное решение разъясняет, что исключения и изъятия, связанные с проектом гражданской атомной энергетики, в полном объеме применяются ко всем товарам и услугам, необходимым для этого проекта", - отмечается в документе. Такой шаг стал еще одним ограничением санкций, которого добилась Венгрия в отношении проектов на своей территории.