Минэнерго США ожидает снижения добычи сланцевой нефти в стране в январе

По прогнозам ведомства, объем уменьшится на 1 тыс. баррелей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Добыча сланцевой нефти в США в январе 2024 года по отношению к декабрю 2023 года уменьшится на 1 тыс. баррелей, до 9,692 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в декабре оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,693 млн б/с против оценки в 9,653 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее снижение прогнозируется в формации Анадарко, где среднесуточное производство сланцевой нефти в январе должно снизиться на 3 тыс. баррелей, до 389 тыс. б/с. Кроме того, сокращение добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации - до 690 тыс. б/с. В формации Игл-Форд снижение добычи составит 2 тыс. баррелей, до 1,149 млн б/с, в формации Аппалачи - также 2 тыс. баррелей, до 138 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатель останется на прежнем уровне - 32 тыс. б/с.

При этом в Баккеновской формации прогнозируется увеличение добычи по сравнению с декабрьскими значениями на 2 тыс. баррелей, до 1,308 млн б/с, а в Пермском бассейне - на 5 тыс. баррелей, до 5,986 млн б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 30 тыс. баррелей, до 12,93 млн б/с. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 13,11 млн б/с (минус 40 тыс. баррелей к предыдущей оценке).