В Приморье гражданам помогли на 278,5 млн рублей по соцконтракту

В 2023 году по проекту заключили свыше 2 тыс. договоров

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Финансовая помощь в рамках заключенных соглашений социального контракта в 2023 году составила 278,5 млн рублей. Всего за год заключили 2 092 соцконтракта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Одним из эффективных инструментов борьбы с бедностью в России стала помощь нуждающимся на основании социального контракта. Проект предполагает работу с населением по четырем направлениям", - обозначили в региональном Минтруда.

Первый вид контракта - помощь в трудоустройстве. Таких было заключено 1 249 за прошедший год. Основные области трудоустройства - торговля, сфера услуг, техперсонал. Для открытия или развития бизнеса заключено 523 социальных контракта. С помощью полученных средств предприниматели (самозанятые) чаще всего открывают собственное дело в сфере красоты. Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 95 соцконтрактов.

"По иным мероприятиям, направленным на получение государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации, в 2023 году было заключено 225 социальных контрактов. В результате семьи смогли приобрести предметы первой необходимости, лекарства, пройти необходимое медицинское обследование, обеспечить детей школьными принадлежностями", - добавили в краевом министерстве.