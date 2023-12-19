Центробанк Японии сохранил сверхмягкую денежную политику

По данным японского ЦБ, краткосрочную процентную ставку сохранили на уровне минус 0,1% для стимулирования рынка

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Банк Японии (ЦБ) по итогам прошедшего двухдневного заседания принял решение сохранить свою сверхмягкую денежную политику, направленную на достижение целевых показателей инфляции. Об этом говорится в его опубликованном заявлении.

Краткосрочная процентная ставка сохранена на уровне минус 0,1% для стимулирования рынка. Регулятор также определил целевую доходность по 10-летним государственным облигациям на уровне около 0%. При этом в рамках политики контроля кривой доходности он сохранил потолок предельной доходности 10-летних гособлигаций на уровне 1%. Этот показатель, как было решено в июле, будет считаться не жесткой границей, а ориентиром.

Политика количественного смягчения при отрицательной учетной ставке направлена на стимулирование рынка и достижение базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Инфляция в последние месяцы превышает целевой показатель Банка Японии, однако после достижения пика в 4,2% в январе ее уровень стал снижаться, как и прогнозировал ранее регулятор, и опустился к ноябрю до отметки 2,9%.