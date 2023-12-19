Бюджет Новосибирской области приняли с дефицитом в 42,4 млрд рублей

Доходы составят 291,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли в III чтении бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета на следующий год составил порядка 42,4 млрд рублей, то есть 14,6% от прогнозируемых доходов.

"Дефицит областного бюджета [на 2024 год] в сумме 42 446 587,7 тыс. рублей", - говорится в тексте закона.

Из него также следует, что в 2024 году общий объем доходов бюджета Новосибирской области прогнозируется в сумме порядка 291,1 млрд рублей. Общий объем расходов - порядка 333,5 млрд рублей.

"Решение принято единогласно", - сказал на 40-й сессии седьмого созыва законодательного собрания региона его председатель Андрей Шимкив.

Доходы и расходы регионального бюджета на 2025 год планируются в сумме около 300,8 млрд рублей. На 2026-й - 315,3 млрд рублей.