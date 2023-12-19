Казахстан и РФ обсудили объем перевозок по коридору Север - Юг

Представители РЖД и национальной компании "Казахстанские железные дороги" также договорились увеличить объем перевозок по электронным накладным

АСТАНА, 19 декабря. /ТАСС/. Представители РЖД и национальной компании "Казахстанские железные дороги" на встрече в Москве обсудили объемы перевозок по транспортному коридору Север - Юг до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба КТЖ.

"Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории России и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север - Юг до 2030 года", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились увеличить объем перевозок из республики в РФ и обратно по электронным накладным, "улучшить работу по (передаче) обмену поездов по стыкам, использование локомотивной тяги и цифровое взаимодействие в области грузовых перевозок".

За 11 месяцев 2023 года объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 5,4% и составил более 83,8 млн тонн.