"Аскона" в 2024 году планирует открыть до пяти новых гипермаркетов

Гендиректор группы Александр Манёнок отметил, что у российских покупателей востребованы не только товары для сна

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа "Аскона" - вертикально интегрированная компания на рынке мебели и товаров для дома - в 2024 году планирует открыть три-пять новых гипермаркетов, сообщил в интервью ТАСС гендиректор группы Александр Манёнок.

Компания летом 2023 года открыла на юге Москвы первый гипермаркет Askona Home - ранее группа в этом формате магазинов не присутствовала. Общая площадь торгового объекта - 5 тыс. кв. м, в ассортименте представлены не только предметы мебели, но и более 8 тыс. товаров для дома.

"Сейчас мы видим, что гипермаркет показывает хорошие результаты, и в следующем году мы планируем открыть еще три-пять магазинов такого формата", - рассказал Манёнок. По его словам, у российских покупателей востребованы не только товары для сна. Поэтому "Аскона" в настоящее время тестирует еще два проекта.

Так, в сентябре в Москве был запущен магазин Askona Kids площадью 192 кв. м. В нем представлена продукция для детей - помимо товаров для сна, это мебельные комплекты и другая продукция, например, игрушки и посуда. "Второй проект - отдельный магазин формата "Аскона текстиль и декор" открыли в начале декабря в Москве в торговом центре "МЕГА Белая дача", его площадь - 187 кв. м. В следующем году будем продолжать развивать эти направления", - сообщил гендиректор группы.

В настоящее время продукция "Асконы" представлена более чем в 900 собственных салонах в России и странах СНГ. Группа включает 10 фабрик по производству мебели, аксессуаров и сырья в собственном управлении и 66 складских комплексов в России и ближнем зарубежье.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.