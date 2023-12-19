Отбор газа Европой сильно замедлился

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отбор газа Европой из подземных хранилищ (ПХГ) сильно замедлился на фоне потепления. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в декабре оказываются ниже показателей предыдущего месяца. Цена газа на бирже в Европе опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки составил 41,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 17 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 287 млн куб. м. В то же время закачка составляла 102 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 13,3 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 41-й день с момента достижения максимума их заполнения на 20% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 88,69% (на 11,63 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 97,77 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре снизилась до 19%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы снизились по сравнению с ноябрем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 59% от максимума. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составляла $513 за 1 тыс. куб. м, а в декабре - около $420.