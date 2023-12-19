Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

Индекс Мосбиржи рос на 0,26%, индекс РТС - на 0,53%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,26%, до 3 084,12 пункта, индекс РТС на 0,53%, до 1 081,17 пункта.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 077,23 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 077,44 пункта (+0,18%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,96 рубля (-0,11%), евро находился на уровне 98,45 рубля (+0,01%). Курс юаня находился на отметке 12,558 рубля (-0,31%).