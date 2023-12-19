На "Валдае" заявили, что БРИКС с новыми членами станет "рулевым глобальной экономики"

Среди прочих перспектив стран БРИКС эксперты отмечают возможность "сыграть важную роль в решении проблемы глобального неравенства"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новые члены БРИКС привнесут в объединение огромное количество природных ресурсов и политического капитала, которые позволят ему усилить позиции "рулевого глобальной экономики" и снизить напряженность между Востоком и Западом. Об этом говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".

Авторы вынесли в заглавие ключевой вопрос материала "Глобальное неравенство: удастся ли странам БРИКС встать у руля глобальной экономики". На основании анализа развития экономики традиционных членов объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также подробного разбора экономического развития новых членов, принятых в объединение в августе (Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия), специалисты приходят к выводу, что последние решения по расширению формата "окажут влияние на экономики не только стран БРИКС, но и всего мира".

"Учитывая интерес к объединению, в ближайшие годы процесс расширения, вероятно, ускорится, и БРИКС продолжит выполнять свою важнейшую роль рулевого глобальной экономики, обеспечивая снижение напряженности между Западом и Востоком", - отметили эксперты.

Растущие ресурсы влияния

По оценке аналитиков, в этом процессе важное значение окажет добавленная стоимость новых членов. В частности Аргентины, Египта и ОАЭ, обладающих огромным количеством природных ресурсов - пресной водой, редкоземельными металлами, нефтью, газом, сельскохозяйственными угодьями, рыбными ресурсами и другими. "Эти новые члены БРИКС входят в ряд других политических и экономических объединений, в частности в ОПЕК, Панарабскую зону свободной торговли, МЕРКОСУР, Совет сотрудничества стран Персидского залива, Африканскую континентальную зону свободной торговли и АСЕАН. Участие в этих объединениях усилит экономическое присутствие, проникновение нынешних стран БРИКС на ряд новых рынков и повысит их глобальную роль", - убеждены специалисты.

Они также отмечают, что в условиях роста геополитической напряженности и неспособности многосторонних институтов управлять глобальными потоками объединения, подобные БРИКС, "будут привлекать внимание мировой общественности".

Усилия по борьбе с неравенством

Среди прочих перспектив стран БРИКС эксперты отмечают возможность "сыграть важную роль в решении проблемы глобального неравенства". "[На страны объединения] приходится значительная часть населения планеты и ее географического пространства. Поэтому экономический рост в странах БРИКС оказывает существенное влияние на другие государства - как развитые, так и развивающиеся", - поясняют специалисты.

Они отмечают, что "в последние годы БРИКС способствовала сокращению неравенства между государствами", поскольку "экономический рост обеспечивался за счет торговли и инвестиций в более бедные регионы мира". "Достижением БРИКС также является восстановление равновесия в международной торговле, в результате чего товарооборот по линии Юг - Юг стал играть гораздо более важную роль в структуре международной торговли. Этот эффект, скорее всего, сохранится, несмотря на замедление темпов роста, которое переживают сейчас некоторые страны БРИКС, - полагают авторы доклада. - Геополитические сдвиги отчасти отражают изменения в мировой экономике. Теперь у стран БРИКС появилось больше рычагов для отстаивания своих интересов, которые нередко совпадают с интересами глобального Юга в целом".

В материале также фиксируется, что члены БРИКС при проведении многосторонних переговоров по финансовым вопросам "все чаще сотрудничают друг с другом". "Кроме того, они создают новые коллективные институты, которые могут позволить им предложить объединяющую глобальную повестку по развитию. Усилия БРИКС по борьбе с неравенством в рамках современной международной финансовой системы включают создание Нового банка развития БРИКС (НБР) и Соглашения об условных резервах БРИКС (CRA), а также Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) под руководством Китая. По итогам состоявшегося в 2023 году в ЮАР саммита БРИКС принято решение расширить состав группы и включить в нее шесть новых стран с января 2024 года", - говорится в докладе.