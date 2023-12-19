Цифровую нацплатформу в сфере логистики планируют запустить в течение нескольких лет

Она позволит всем участникам рынка осуществлять "бесшовный обмен документами", объяснил глава Минцифры Максут Шадаев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минцифры и Минтранс планируют в течение нескольких лет запустить в России национальную цифровую платформу в сфере логистики, а также запланировано введение стандартов "умной" инфраструктуры для автодорог. Об этом в ходе форума "Цифровая транспортация" сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

На стендах выставки, по его словам, представлены примеры цифровизации логистики. Шадаев указал, что "отличным кейсом" является цифровой двойник порта, который позволяет полностью оптимизировать взаимодействие бизнеса и контрольных органов для того, чтобы обеспечить пропуск грузов.

"Я считаю, что это классный пример, который может стать основой для создания национальной платформы. Такая цель у нас стоит, вместе с Минтрансом в следующие несколько лет запустить большую национальную платформу в сфере логистики, которая позволит всем участникам рынка бесшовный обмен документами", - рассказал глава Минцифры.

Также он сообщил, что оба министерства планируют вводить обязательные стандарты инфраструктурные для автомобильных дорог. "Сразу при строительстве и реконструкции дорог будем закладывать инфраструктуру, чтобы все дороги сразу были "умные" и могли поддерживать работу в таком режиме", - добавил министр.