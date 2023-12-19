Anadolu Efes приобретает долю бельгийского партнера в совместном предприятии в РФ

Сумма сделки будет определена позже

СТАМБУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes объявила, что приобретет долю бельгийской AB InBev Efes BV в совместном предприятии с операциями в России.

Сумма сделки будет определена позже. Стоимость компании оценивается в $1,1-1,3 млрд, говорится в сообщении Anadolu Efes.

О начале переговоров стороны объявили в 2022 году.

"После завершения сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем компании AB InBev Efes BV (EBI, Efes Breweries International)", - отмечается в релизе Anadolu Efes для платформы публичного раскрытия информации. В нем указывается, что соглашение вступит в силу после его одобрения соответствующими инстанциями.

"EBI не будет осуществлять немедленную денежную выплату после завершения сделки, будущие выплаты будут определяться на основе годовых показателей денежного потока AB InBev Efes BV в тех странах, где работает компания", - говорится в релизе.

AB InBev Efes - пивоваренная компания, которая была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России. AB InBev Efes располагает в России 11 пивзаводами и тремя солодовенными комплексами. Портфель компании состоит из более 75 брендов.