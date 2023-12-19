Для круизных судов России отменили погранконтроль при заходе в порты Арктики и ДФО

Как следует из сопроводительных материалов к закону, принятая мера повысит интерес со стороны бизнеса к туристической сфере

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене пограничного контроля для российских судов, перевозящих туристов, при заходе в порты в районах внутренних морских и территориальных вод России, прилегающих к территориям Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Правила пограничного контроля не будут применяться к пассажирам и членам экипажа судна, если было отправлено уведомление в пограничные органы о маршруте судна, пассажирах и экипаже.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, принятие закона существенно упростит порядок ведения туристической деятельности российскими круизными судами и повысит интерес со стороны бизнеса к этой сфере.

Как обращала внимание первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, новые нормы позволят сократить время на организацию туров, расширят возможности их планирования и продаж, а также разнообразит туристические маршруты. Она отмечала, что интерес к Северу растет быстрыми темпами, и туризм может стать одной из самых доходных сфер экономики в северных регионах.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.