Запорожская область на закупки для медучреждений в 2023 году направила 3,6 млрд рублей

Всего регион получил из федерального бюджета субсидии на сумму 50 млрд рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области потратили в 2023 году 2,1 млрд рублей на ремонт учреждений здравоохранения и 1,5 млрд рублей на закупку медицинского оборудования. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На 2,1 млрд рублей только сделан ремонт в медицинских заведениях, на 1,5 млрд [рублей] закуплено оборудования в медицине. Люди это видят, оценивают", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, в 2023 году Запорожская область получила из федерального бюджета субсидии на сумму 50 млрд рублей.