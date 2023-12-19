Бюджет Пензенской области приняли во втором чтении с дефицитом в 3 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 83,644 млрд рублей

ПЕНЗА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли во втором, окончательном чтении бюджет региона на 2024 год с дефицитом в 3 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

"С учетом доработки законопроекта ко второму чтению объем доходов регионального бюджета на 2024 год составит 83,644 млрд рублей, расходов - 86,673 млрд рублей, дефицит - 3,029 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ко второму чтению доходная часть бюджета Пензенской области увеличилась на 6,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, расходная часть выросла на 9,2 млрд рублей. В частности, на 526 млн рублей увеличены субсидии на капремонт и оснащение зданий общеобразовательных организаций, на 223 млн рублей - субсидии на стимулирование жилищного строительства. Дополнительно 346 млн рублей будет направлено на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам.

На плановый период 2025-2026 годов бюджет региона планируется с дефицитом в 1,9 млрд ежегодно. В 2025 году доходы планируются в размере 79 млрд рублей, расходы - 80,9 млрд рублей. В 2026 году доходы составят 80,8 млрд рублей, расходы - 82,7 млрд рублей.

На сессии Законодательного собрания депутаты также приняли поправки в бюджет текущего года. В соответствии с ними доходы бюджета составили 85,9 млрд рублей, расходы - 93,8 млрд рублей, дефицит - почти 7,9 млрд рублей.