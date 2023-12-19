Экспорт Украины в результате либерализации грузоперевозок с ЕС вырос на 30%

По данным Минэкономики Украины, потери экспорта страны через польскую границу из-за ее блокирования местными перевозчиками составили в ноябре 40%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, действующее с июня 2022 года, позволило увеличить украинский экспорт грузовиками минимум на 30%. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Соглашение о либерализации грузовых перевозок, так называемый "транспортный безвиз" - это один из ключевых результатов поддержки нашего государства со стороны ЕС в сфере транспорта и обеспечения экспортной логистики, а значит, нашей экономики. Благодаря соглашению экспорт товаров именно грузовиками в направлении стран ЕС вырос на 30% в этом году, если сравнивать с 2021-м, когда действовала разрешительная система перевозок", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Кубракова, это соглашение стало важной мерой "поддержки экспорта зерновых в условиях отсутствия стабильных альтернативных путей и морской блокады".

При этом министр в очередной раз призвал к полному разблокированию границы и недопущению подобных ситуаций в будущем.

По данным Минэкономики Украины, потери экспорта страны через польскую границу из-за ее блокирования местными перевозчиками составили в ноябре 40%.

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано 29 июня 2022 года сроком на один год. В 2023 году оно было продлено еще на год - до 30 июня 2024 года. Соглашение дает возможность украинским дальнобойщикам выполнять перевозки в страны ЕС без разрешений, которые требовались ранее.

Блокада границы

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Европейские компании начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.