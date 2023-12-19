Счетная палата заключила соглашения о сотрудничестве с ДНР, ЛНР и "Сириусом"

Подписи под документами поставили исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова и председатели контрольно-счетных органов ДНР, ЛНР и федеральной территории "Сириус" Елена Дейнега, Павел Муратов и Мария Баранова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ подписала соглашения о сотрудничестве с контрольно-счетными органами ДНР, ЛНР и федеральной территории "Сириус". Церемония состоялась на площадке Совета Федерации в рамках ежегодного совместного совещания верхней палаты российского парламента и совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, сообщило ведомство на своем сайте.

Свои подписи под документами поставили исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова и председатели контрольно-счетных органов ДНР, ЛНР и федеральной территории "Сириус" Елена Дейнега, Павел Муратов и Мария Баранова.

"Сегодня знаменательное событие и для Счетной палаты, и для всей нашей системы внешнего государственного аудита - в нашу аудиторскую семью вливаются три новых контрольно-счетных органа. Для нас это и большая честь, и большая задача. За короткий срок коллегам придется войти во все наши процессы. Но я верю, что наша большая команда, наша семья государственных аудиторов сможет сделать это в очень короткие сроки", - заявила Изотова.

"У нас, конечно, произошло историческое великое событие - это воссоединение с новыми регионами Российской Федерации. Наша задача как парламентариев - это очень активная, быстрая имплементация, интеграция законодательства новых регионов в общую законодательную систему Российской Федерации. Конечно, одна из существенных частей этой работы - это создание контрольно-счетных органов на новых территориях, часть из них уже создана. Мы сегодня присутствуем при историческом событии, при подписании соглашения между Счетной палатой и контрольно-счетными органами на новых территориях, которые, безусловно, благодаря той методической поддержке со стороны Счетной палаты будут очень эффективно работать", - сказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.