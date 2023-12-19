Свыше 5 млн тонн свеклы нового урожая переработали липецкие сахарные заводы

Регион занял второе место в стране по производству сахара

ЛИПЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Липецкие аграрии завершили уборку сахарной свеклы, а сахарные заводы переработали уже свыше 5 млн тонн свеклы нового урожая. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя данные Союзроссахара, согласно которым область заняла второе место в стране по производству сахара.

"Валовой сбор сахарной свеклы на данный момент составляет более 5,7 млн тонн при средней урожайности 527,3 ц с га, на начало текущей недели на шести липецких сахарных заводах переработано почти 5 млн тонн свеклы нового урожая, из которой произведено 705 тыс. тонн сахара", - сказал Артамонов. Он заметил, что также получено 231 тыс. тонн свекловичного жома. "Переработка сладкого корнеплода продолжается", - заметил Артамонов.

По его словам, в прошлом году на начало предпоследней недели декабря в регионе переработали 4,1 млн тонн свеклы, из которых было произведено 500,5 тыс. тонн сахара. "Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количество, но и на качество продукции", - заключил Артамонов.

В целом, как ранее сообщала пресс-служба областного правительства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 10 месяцев текущего года отгрузили продукции и продали товаров на 221,8 млрд рублей. "Это на 22,8 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее, индекс производства пищевых продуктов в регионе составил 116,8%", - сказали в пресс-службе.