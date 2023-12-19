Реконструкцию международного сектора аэропорта Екатеринбурга завершат в середине 2024 года

Его пропускная способность увеличится до 2,5 тыс. пассажиров в час, сообщил исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Международный сектор аэропорта Кольцово (Екатеринбург, управляется УК "Аэропорты Регионов") планируется открыть после длительной реконструкции в середине 2024 года. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов.

"Мы будем готовы в следующем году пассажирам презентовать обновленный международный терминал с увеличенным количеством кабин паспортного контроля, с обновленными интерьерами и, соответственно, кратно увеличенной пропускной способностью", - сказал Пастухов, уточнив, что открытие планируется на середину года.

Пропускная способность международного сектора увеличится с нынешних 1,3 тыс. пассажиров в час до 2,5 тыс., добавил Пастухов. Он отказался уточнить объем вложенных в реконструкцию средств.

После завершения модернизации планируется приступить к проекту расширения терминала внутренних авиалиний, его пропускную способность предполагается увеличить минимум в 1,5 раза.

О начале реконструкции международного сектора Кольцово было объявлено в начале 2022 года. Ее планировалось завершить к Универсиаде, которая должна была пройти в Екатеринбурге летом 2023 года. Объем частных инвестиций в проект оценивался в более чем 5 млрд рублей, дополнительно за счет федерального бюджета - 1,7 млрд рублей - предполагалось технически оснастить пункт пропуска через границу.

Об итогах 2023 года

Аэропорт Кольцово во вторник впервые в своей истории преодолел планку в 7 млн пассажиров за год. Юбилейный пассажир получил в качестве подарка бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании "Уральские авиалинии" и посещение бизнес-зала аэропорта на двоих. По словам Пастухова, по итогам 2023 года пассажиропоток составит порядка 7,3 млн человек, что на 15-20% больше показателя 2022 года. Рост исполнительный директор авиаузла объяснил прежде всего господдержкой региональной авиации. В этом году пассажирам аэропорта Кольцово были доступны 80 направлений полетов рейсами 35 авиакомпаний.