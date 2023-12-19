МЭР представило единый портал для российских экспортеров

В настоящей версии навигатора реализовано около 100 сценариев по 40 приоритетным товарам экспортируемых в 12 стран

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России презентовало информационный ресурс "Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети интернет". Мероприятие состоялось на площадке международной выставки "Россия".

Портал предназначен для обеспечения российских компаний - экспортеров актуальной и полной информацией, в первую очередь для субъектов МСП. Сервис по факту будет является "дорожной картой" в первую очередь для МСП-экспортера, содержащей функции по формированию перечня государственных процедур, которые экспортеру необходимо сделать. Перечень этих шагов зависит от выбранного товара и как следствие оформления на него соответствующих разрешительных документов.

В текущей версии навигатора реализовано около 100 сценариев по 40 приоритетным товарам экспортируемых в 12 стран.

"В Российской Федерации ранее не было реализовано такого комплексного решения, содержащего подробные элементы и рекомендации по порядку действий участника ВЭД при совершении внешнеторговых поставок. Новизна проекта Минэкономразвития заключается в систематизации разных наборов административных процедур, контролируемых различными федеральными органами исполнительной власти", - сказала в ходе презентации директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Навигатор, по ее словам, представляет собой клиентский путь экспортера от этапа заключения контракта до фактической поставки товара, включая расчеты по нему и "полное исполнение сделки".

Щур-Труханович отметила, что целью проекта является также широкое информирование о возможностях получения экспортером мер поддержки и оформления необходимых разрешительных и таможенных документов. Для этого обеспечена переадресация на сайты и информационные ресурсы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и организации.

"Для принятия решения о выходе на иностранный рынок экспортер нуждается в информации о действующих торговых ограничениях, пошлинах и готовящихся мерах нетарифного регулирования в стране экспортного интереса. Вся эта информация представлена в сервисе под названием "Обеспечение доступа на внешние рынки", - заключила представитель министерства.